Cicchi e il capolavoro Civitanovese: "Fatto qualcosa di eccezionale"

"Da Boniperti a Bartolini, mai visto un presidente così attivo come Mauro Profili. Il futuro? Mi piacerebbe restare, insieme con Sante Alfonsi". Al termine dei novanta minuti, Claudio Cicchi, dg della Civitanovese, era visibilmente commosso, ma come tutti i dirigenti sportivi, il giorno dopo è sempre quello della calma e dell’analisi lucida. Cicchi di promozioni ne ha vissute ben sei nelle vesti di direttore, ma "l’ultima è sempre la più bella. Questa poi è la più sofferta". Una stagione ricca di emozioni e con qualche delusione, "ma rialzandoci sempre. Sono arrivato in corsa – spiega Cicchi -, Profili mi ha chiamato dopo la sconfitta con l’Urbino. Fu Marco Bucci, il vice di Nocera, a parlarmi benissimo di questo ambiente. Devo ringraziarlo, qui è avvenuto qualcosa che va oltre gli obiettivi iniziali".

Perché, quali erano gli obiettivi iniziali?

"Quando sono stato contattato, il presidente mi ha parlato di una salvezza tranquilla. La scoperta più piacevole è stata l’allenatore, che prima conoscevo solo di nome: con lui si è instaurato un feeling eccezionale. Ma vorrei spendere due parole anche sul patron Profili".

Prego.

"Nella mia carriera calcistica, ho avuto tanti presidenti, da Bartolini fino a Boniperti. Eppure, non ho mai visto un presidente così attivo, presente e disponibile. Non ha mai tardato un giorno nel pagamento degli stipendi. Questa promozione va a lui e alla sua famiglia, perché ha dato tanto alla società. Merita tutto questo successo".

Del suo futuro ha parlato domenica, dicendo che dovrà interloquire con il presidente. Nel frattempo, ci sono novità?

"Non abbiamo ancora affrontato l’argomento. Ribadisco che se ci sarà l’intenzione di confermarmi, formando una squadra competitiva, io sarei contentissimo di rimanere".

Il prossimo anno la Civitanovese affronterà le grandi della serie D.

"Certo, sarà una specie di C2. Serve programmazione per fare bene, ma Profili ha le idee chiare. Al momento, non c’è fretta di decidere. Tuttavia, mi auguro che anche Alfonsi venga confermato".

Come dovrà essere rafforzata la squadra?

"Credo che questi ragazzi meritino una riconferma in blocco. Poi, è chiaro che in serie D c’è bisogno di più esperienza. Ma a mio avviso, non serve spendere cifre da capogiro: l’importante è ingaggiare giocatori motivati e affidarsi ad un buon parco under, detto che abbiamo giovani bravi come Andrea Cosignani e Valentin Franco".

Francesco Rossetti