Cinquina del Monteroni. Affonda il Bettolle. Staggia, vittoria amara. Il Serre va ko in casa

GUAZZINO

1

FRATTICCIOLA

0

GUAZZINO – Vittoria di misura per il Guazzino, che supera il Circolo Fratticciola sia in campo che in classifica, e si regala la possibilità di affrontarlo nuovamente nei play off da una posizione di vantaggio. Buon inizio per i padroni di casa, che mettono a referto due buone occasioni con De Luca e Fanotti. Il Fratticciola prova a rispondere, ma con poche occasioni. Nella ripresa gli ospiti aumentano il ritmo, ma non riescono a mettere in affanno la retroguardia del Guazzino. Il gol della vittoria arriva al 30’: De Luca, in azione di disturbo sul portiere, lo induce all’errore, il pallone arriva a Baracchi che è abile a mandarlo in rete. Il Fratticciola prova a reagire, ma senza risultati.