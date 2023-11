Cirulli, famiglia di bomber. Maceratese e Valfoglia, i due fratelli vanno in gol

"È stata un’emozione fortissima vedere il pallone finire in fondo alla rete". Mirco Cirulli, attaccante della Maceratese, ripensa al 92’ quando il suo diagonale ha superato indenne i difensori in area ed è finito alle spalle di Taborda, portiere del Montegranaro, per il gol della vittoria nell’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. È stato un mercoledì da leoni per la famiglia maceratese Cirulli perché Ivan, il figlio maggiore, ha segnato nel finale l’1-0 per il Valfoglia contro la Pergolese, match di Coppa Italia di Promozione. "È qualcosa di unico. Noi – spiega Ivan – abbiamo giocato alle 14.30 e poi mi sono sentito un attimo con mio fratello prima del suo match. Gli ho augurato di fare bene e di continuare così". Nel recupero il diagonale di Mirco è passato tra i difensori del Montegranaro ed è finito in rete. "È stata – dice il biancorosso, classe 2004 e studente all’ateneo di Macerata – la mia prima rete stagionale e soprattutto è stato il gol che ha permesso alla Maceratese di vincere". Due reti importanti per i fratelli Cirulli. "Mio padre a fine gara – racconta Ivan, classe 2001, studente di Scienze motorie a Urbino – mi ha detto che Mirco aveva segnato il gol della vittoria, l’ho poi visto su Youtube e onestamente riconosco che la sua realizzazione è più bella della mia". Sono fratelli che si assomigliano sul piano tecnico. "Entrambi – dice Ivan – siamo attaccanti esterni a sinistra".

Per i biancorossi è stata una partita in salita perché gli avversari si sono portati per primi in vantaggio, non hanno sfruttato le occasioni per raddoppiare ma la Maceratese non ha mai mollato, ha attaccato, si è resa pericolosa e infine in zona Cesarini è arrivato il pareggio di Minnozzi e dopo due minuti il raddoppio di Cirulli. In pochi minuti la Maceratese ha ribaltato la gara che permette ai biancorossi di presentarsi con un piccolo vantaggio nel match di ritorno fissato per il 29 novembre. "Noi – sottolinea Mirco Cirulli – abbiamo un ottimo gruppo e l’allenatore ci ha instillato questa forza di non mollare mai. Ho sempre creduto nella rimonta sapendo che il gol prima o poi sarebbe potuto arrivare". Questa gara ha ribadito quante difficoltà nascondano ogni match. "In Eccellenza – spiega il biancorosso – le formazioni sono molto preparate, sanno difendersi bene e catapultarsi avanti con velocità. Noi sappiamo di essere un ottimo gruppo e questa constatazione ci ha dato la forza di non arrenderci". Domenica la Maceratese sarà ospite del Montefano. "Un avversario di valore, una di quelle squadre che non mollano e che da tempo frequenta le zone alte della classifica". La vittoria sul Montegranaro trasmette ancora più convinzione nei giocatori. "Vincere aiuta a vincere".