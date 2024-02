Civitanovese. Alfonsi può contare su Visciano e Becker

C’è anche un olandese tra i giocatori in prova con la Civitanovese. Oltre ai due francesi, uno del 1999 e l’altro del 2002, ecco che agli allenamenti dei rossoblù sta prendendo parte pure un esterno classe 2004 proveniente dai Paesi Bassi, il quale potrebbe aggregarsi alla rosa, ma "dalla prossima stagione, come per gli altri due ragazzi: non è possibile – fanno sapere dal club – tesserarli per il campionato in corso". Intanto, la gara di domenica, che vedrà il team di Sante Alfonsi ospite del Montegiorgio, ha subito una modifica di orario: al comunale ‘Tamburrini’ si giocherà alle 15.15, per "motivi di ordine pubblico" (anticipata alle 14.15, invece, Montegranaro-Maceratese). Contro la compagine allenata dall’ex Roberto Vagnoni, i rivieraschi vanno a caccia dei tre punti per mantenere o, nella migliore delle ipotesi, allungare il distacco sulle inseguitrici, che si trovano a -2 (Montefano) e -4 (K Sport e Chiesanuova). Per il match (oltre a Paolucci), dovrebbe restare indisponibile il trequartista Andrea Bagnolo, che sta svolgendo sedute differenziate poiché rientra da circa tre settimane di stop. Recuperati, invece, il trequartista Pablo Becker e il mediano Ivan Visciano, che in questi giorni si sono allenati regolarmente: l’argentino potrebbe scendere in campo già dal primo minuto, mentre il vicecapitano è a disposizione, tuttavia l’intenzione dello staff è quella di non forzare i tempi di recupero dallo stiramento. Infine, si escludono problemi per il centravanti Stefano Spagna e per il difensore Diego Ballanti, che martedì non si erano allenati.

È partita la prevendita, con i tagliandi acquistabili fino a domani, alla Bocciofila ‘La pineta’ (13.30-20) e alla sede societaria (16.30-19 oggi, 16.30-18.30 sabato). Sarà possibile comprare il biglietto anche allo stadio di Montegiorgio, il giorno della partita.

Francesco Rossetti