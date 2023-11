Civitanovese, beffa al 94’. Sfuma così il primato

SANGIUSTESE VP

SANGIUSTESE VP (4-2-3-1): Shiba; Calcabrini (21’st Sfasciabasti), Sopranzetti (47’st Ouedraogo), Pigini, Salvatelli (36’st Tombolini); Omiccioli, Trillini (14’st Proesmans); Marini, Tulli, Monachesi (6’st Palmieri); Minella. A disp. Cingolani, Sauchelli, Orlietti, Del Gobbo. All. Bolzan.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa; Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani; Visciano (9’st Ruggeri), Domizi; Becker (14’st Candia), Ercoli (23’st Spagna), Strupsceki (45’st Mangiacapre); Brunet (38’st Guedack). A disp. Cannella, De Vito, Bagnolo, Paolucci. All. Alfonsi.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 45’pt Becker (rig), 49’st Palmieri.

Note: spettatori 600 circa. Ammoniti Shiba, Salvatelli, Sopranzetti, Pigini, Ruggeri, Pasqualini, Strupsceki, Mangiacapre e il tecnico Alfonsi. Ang. 6-3, recuperi 3’pt e 6’st.

di Francesco Rossetti

Palmieri beffa la Civitanovese nel finale. Terzo pareggio consecutivo per i rossoblù di Alfonsi, che per circa un’ora avevano assaporato il primo posto, e in classifica sono raggiunti dal Chiesanuova. Se nel primo tempo la gara era stata equilibrata, la ripresa è appannaggio di Omiccioli e compagni, che ottengono un punto più che meritato. In avvio, Bolzan deve fare a meno di Lattanzi e Del Brutto, mentre Alfonsi ha l’intera rosa al completo. La Civitanovese tiene maggiormente il campo nella prima parte di gara, ma, complice il forte vento, non crea molte occasioni. Così il primo sussulto è della Sangiustese Vp, con capitan Omiccioli che colpisce la traversa dal limite dell’area (26’). Gli ospiti ci provano dieci minuti più tardi, con Pasqualini dalla lunga distanza (36’). Al 43’, palla di Tulli sul fondo (43’); passano sessanta secondi e Sopranzetti atterra in area Strupsceki, l’arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Becker spiazza Shiba. Nella ripresa, i locali provano in tutti i modi a riacciuffare la partita, mentre la Civitanovese rinuncia ad attaccare. Brividi già al 5’, con Marini che centra il palo di ginocchio. Gli adriatici si fanno vivi al 7’, con la progressione di Strupsceki e la conclusione respinta da Shiba, ma al 9’ perdono Visciano per una botta al costato. Alfonsi irrobustisce la difesa con Candia al posto di Becker, ma a fare la differenza saranno i cambi operati da Bolzan. Al 19’, incursione di Marini e conclusione di Palmieri che trova Pasqualini nella traiettoria. Di seguito, Minella non impatta su cross di Proesmans e l’occasione sfuma (28’). Passano cinque minuti e il portiere ospite si oppone al diagonale di Marini, sulla ribattuta Palmieri, di testa, manda a lato da posizione ravvicinata. Quando ormai la dea bendata sembrava aver premiato la Civitanovese, ecco il la rete di Palmieri che, sugli sviluppi di un corner, centra l’angolo sinistro con Testa impassibile.