Civitanovese. "C’è da essere bravi a cogliere l’attimo»

"Non dovremo essere belli per forza, ma bravi a sfruttare certe occasioni e a comportarci da squadra". Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, parla della sfida al Montegiorgio, in programma alle 15.15 al Comunale 'Tamburrini'. Per la gara, è in dubbio la presenza del difensore Diego Ballanti per alcuni problemi fisici, anche se il giocatore è stato convocato. Resta indisponibile il trequartista Andrea Bagnolo (oltre al bomber Michele Paolucci), al contrario di Pablo Becker e Ivan Visciano, che hanno recuperato e potranno quindi scendere in campo. "Guai – le parole di Alfonsi – a guardare alle differenze di classifica e a sottovalutare l'avversario, tuttavia dobbiamo restare concentrati su noi stessi e sul percorso che stiamo facendo". La formazione allenata dall'ex Roberto Vagnoni occupa la quartultima posizione (17 punti) ed è reduce dalla sconfitta a Urbania (3-1, ndr). "Il Montegiorgio – ricorda l'allenatore – sta lottando per la salvezza e per uscire dalla zona playout. Darà tutto in casa per battere la capolista: bisogna farsi trovare preparati ed evitare di fare stupidaggini". Un altro risultato, che non sia la vittoria, potrebbe costare caro al team del patron Mauro Profili, considerando che il Montefano, impegnato contro il Chiesanuova, si trova a sole due lunghezze dalla Civitanovese, capolista a 40 punti. "A Civitanova – afferma il tecnico – ogni non vittoria sembra che non vada bene, anche se affrontiamo la seconda o la terza della classe. Ma a parte questo, noi giochiamo per vincere, poi se saremo bravi porteremo a casa i tre punti. Tuttavia, siamo convinti che faremo bene". La formazione rivierasca è reduce da pareggio di domenica (0-0, ndr) contro il Montegranaro: "rammaricato? Assolutamente no – chiarisce Alfonsi –, anzi sono molto contento: la prestazione c'è stata, avremmo potuto sfruttare meglio alcune occasioni ma non abbiamo concesso niente e abbiamo incontrato una signora squadra: basta vedere i cambi a loro disposizione".