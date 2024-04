Civitanovese d’assalto: "Sarà una gara maschia"

A tre giornate dalla fine del torneo, Civitanovese-Montefano, sfida in programma alle 16 di domenica al Polisportivo, non sarà in grado di determinare la vincitrice del girone, tuttavia il suo esito potrà fornire un’indicazione chiara sull’identità della favorita allo stesso titolo finale. Le due squadre sono separate da un solo punto in graduatoria, primi i viola di Nico Mariani, secondi gli uomini di Sante Alfonsi, e sulle sponde dell’Adriatico salgono l’attesa e il livello di attenzione per la gara. Il club ha proclamato la Giornata rossoblù, dunque anche gli abbonati dovranno acquistare il tagliando. "C’è il solito clima – rassicura il trequartista Andrea Bagnolo –, è pur sempre di una partita. Certo, in questo caso la valenza è maggiore perché si tratta di uno scontro diretto, però lo viviamo con serenità". In lieve recupero, l’attaccante Ramiro Brunet, che ieri si è allenato a parte, mentre (oltre a Paolucci) sarà assente il difensore Diego Ballanti, squalificato. "Sarà una gara molto maschia – aggiunge il giocatore classe 2000 –: metteremo in campo tutto ciò che abbiamo, grazie anche alla spinta dei tanti tifosi, che ci danno sempre una grossa mano". Finora, la Civitanovese è parsa più brillante fuori casa, mentre tra le mura amiche ha ottenuto quattro delle sue cinque sconfitte stagionali. "Non ne sappiamo il motivo – dichiara –, tuttavia posso dire che ci stiamo preparando molto bene a questa gara". Nell’ultimo turno, la compagine di Alfonsi ha ottenuto una bella vittoria a Tolentino (2-3, ndr), realizzando una grande prestazione dal punto di vista offensivo, ma lasciando parecchi varchi nella retroguardia. "Ogni partita ha la sua storia – conclude Bagnolo –, chiaramente dovremo stare molto più attenti nella retroguardia di quanto abbiamo fatto contro i cremisi".

Francesco Rossetti