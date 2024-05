Civitanovese, le strategie. Avanti con dg e tecnico

Sempre più vicine le strade di Sante Alfonsi, Claudio Cicchi e la Civitanovese. L’allenatore e il loro direttore generale, salvo sorprese, saranno confermati: la trattativa con il club rossoblù sarebbe soltanto ai dettagli, con l’ufficialità che potrebbe essere comunicata in occasione della festa di promozione, in programma sabato prossimo. Alcuni giorni fa, proprio il patron del club, Mauro Profili, su queste colonne non aveva nascosto la volontà di proseguire con Alfonsi e Cicchi, duo che ha contribuito alla vittoria del campionato di Eccellenza. Al termine dei recenti allenamenti, ci sono stati incontri tra i tre protagonisti e le sensazioni emerse sono molto positive. D’altronde, il tempo per allestire una squadra all’altezza della D c’è, ma meglio organizzarsi per tempo. La Civitanovese dovrebbe essere inserita ancora una volta nel girone F, dove militano rivali dal calibro di Teramo, neopromossa dall’Eccellenza Abruzzo al termine di un campionato in cui ha realizzato 106 reti, e Fermana, retrocessa dalla Lega Pro, mentre Samb, L’Aquila, Avezzano e Roma city disputeranno i playoff per salire di categoria. Infine, potrà esserci il Giulianova, se vincerà gli spareggi nazionali. "Sarà una sorta di C2", aveva sentenziato il tecnico Alfonsi.

Quanto alla festa in calendario sabato prossimo, prevede un test con l’Osimana (17.30), con la richiesta di devolvere un contributo volontario per le sorti di Riccardo, il piccolo colpito da alcuni gravi problemi di salute e figlio dell’ex giocatore rossoblù Nello Russo. A seguire, il party al Varco sul mare, con il contributo dell’Amministrazione. Sarà montato un palco ed è prevista la conduzione dello speaker Stefano Paolini e di una figura femminile. I tifosi si organizzeranno con birra, panini e un djset.

Francesco Rossetti