Civitanovese, le strategie: "Avanti con mister e dg"

"La volontà della società è di confermare il tecnico Sante Alfonsi e il direttore Claudio Cicchi. Per la prossima stagione, vogliamo arrivare a 2.000 abbonati". Così Mauro Profili, patron della Civitanovese, comincia a pensare a gettare le basi della serie D dopo avere vinto il campionato di Eccellenza. "Dopo il 18 maggio – spiega Profili al Carlino – avremo un incontro con loro due per confrontarci e, se possibile, andare avanti insieme". Oggi la squadra è attesa al Polisportivo per una seduta d’allenamento, dopo la quale le parti potrebbero parlare e trovare già l’accordo per il futuro.

C’è poi il capitolo ampliamento della base societaria, un’ipotesi possibile anche se a differenza di un anno fa il patron non ha fatto appello alle forze locali. Anzi, in una precedente occasione aveva addirittura affermato che "questo sodalizio è programmato per fare la serie B, ma mancano le strutture e quindi non si farà un passo oltre la D". Il discorso è connesso all’idea di un nuovo stadio da realizzare con fondi propri, suggestione rivelata dallo stesso presidente su queste colonne, alcuni giorni fa. "Nuovi ingressi in società? Prossimamente – rivela – ci saranno degli incontri. L’intenzione è quella di fare un comitato di persone per portare avanti dei progetti insieme".

Insomma, fanno sognare i tifosi rossoblù le parole del presidente, ma al momento c’è da fare i conti con un impianto, il Polisportivo comunale, da omologare per la serie D. "Nel dettaglio – dice Profili – non ricordo quali siano tutti gli interventi da realizzare. Comunque, informeremo la Federcalcio e il Comune, tramite una lettera, circa le situazioni da sanare".

In città è tornata la voglia di calcio e di Civitanovese, all’ultima giornata si è registrato il record di presenze, circa 5.000, tuttavia non sarà facile ripetersi con questi numeri. "Per questo – conclude Mauro Profili -, sarà importante organizzare una grande campagna abbonamenti. Vogliamo arrivare a duemila abbonati, anche raggiungendo le cifre dei nostri amici di San Benedettesi". Il 18 maggio è prevista la festa della promozione, le cui modalità verranno comunicate in un secondo momento.

Francesco Rossetti