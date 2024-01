Civitanovese-Maceratese. Tante richieste di biglietti

Si prevede un pubblico delle grandi occasioni per il derby di domenica Civitanovese-Maceratese. Dal capoluogo sono stati chiesti 500 biglietti mentre a Civitanova c’è un’alta richiesta e c’è chi pensa che si possa superare il numero di spettatori della partita di Coppa Italia. In un certo senso ciò è naturale considerando l’entusiasmo tra i sostenitori rossoblù che proprio nel turno precedente hanno vinto il big match contro il Chiesanuova e sono così saliti in vetta alla classifica.

Di contro a Macerata i sostenitori biancorossi attendono questa gara per riscattare il derby perso all’andata e, più in generale, una stagione finora ricca solo di delusioni. La squadra si sta preparando all’appuntamento, ci sono buone premesse perché l’attaccante Perri possa essere disponibile mentre per il giovane Ruani c’è da mettersi il cuore in pace perché il risentimento muscolare non gli consentirà di potere essere utilizzato da Pagliari. Tra i rossoblù salterà il derby Domizi mentre c’è da attendere il via libera dei sanitari per il difensore Passalacqua ma la sensazione è che il giocatore possa essere a disposizione del tecnico Alfonsi che potrà contare anche su Spagna e Ballanti che hanno scontato la squalifica.