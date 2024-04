Civitanovese, ora l’entusiamo è alle stelle. Cicchi: "Hanno vinto l’allenatore e il gruppo"

"Una giornata che mi ha commosso, non mi aspettavo una partita del genere. Adesso, però, restano due appuntamenti da non fallire". Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese, parla così a margine della vittoria dei rossoblù contro il Montefano (2-0, ndr), con l’esito finale che ha riportato il team di Sante Alfonsi primo in classifica a due giornate dal termine del campionato. "Prima della gara – afferma Cicchi –, avevo detto ai ragazzi che i grandi giocatori si vedono in queste occasioni. Mi aspettavo una vittoria, ma è il modo in cui è arrivata che mi ha davvero stupito. Complimenti a loro e all’allenatore, ha vinto il gruppo".

A fare la differenza, la prestazione offerta nella seconda frazione di gara. "Nel primo tempo – analizza il dg – abbiamo dominato, senza però realizzare conclusioni degne di nota. Il Montefano è sceso in campo più rinunciatario, a loro forse andava bene il pareggio. Quanto alla ripresa, è vero che abbiamo rischiato molto con l’occasione di Bonacci, ma poi si è vista solo la Civitanovese. Lo dimostrano i calci d’angolo battuti, ben 14-1. C’era grande voglia di vincere di fronte ad una cornice di pubblico stupenda".

Sugli spalti del Polisportivo, infatti, circa 4000 spettatori stando a dati della società, di cui oltre 3.500 paganti (quasi 500 da Montefano) e i vari omaggi riservati a centinaia di giovani della scuola calcio e agli addetti ai lavori. Un popolo che secondo l’esperto dirigente non può essere deluso negli impegni successivi, contro Monturano e Jesina: "rimangono ancora 180 minuti in cui ci sarà da combattere – ricorda –, bisogna concentrare tutte le forze sul Monturano. Confido nella grande volontà di ripetersi".

La partita contro i calzaturieri si terrà domenica, alle 16.30, allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio, decisione presa per dare a tutti la possibilità di esserci. Non dovrebbero sussistere particolari problemi per Kevin Buonavoglia, l’autore della seconda rete contro i viola, uscito dal campo claudicante. "Solamente semplici crampi – assicura –, oggi valuteremo le condizioni di tutti". Dopo gli esiti dell’ultimo turno, la compagine adriatica guida la graduatoria con 53 punti, appena dietro Chiesanuova e Montefano, a quota 51. Prossimamente, i viola riceveranno l’Azzurra Colli, per essere poi attesi dall’Urbania, mentre la truppa di Mobili concluderà in casa del K Sport Montecchio, non prima di ospitare l’Urbino. Tuttavia, "il destino – sottolinea Cicchi,esperto dg della Civitanovese – dipende esclusivamente da noi".

Francesco Rossetti