Civitanovese, ultimo sforzo: "Ora battiamo la Jesina"

L’ultima salita prima della meta. Tradotta nel gergo ciclistico, suona così la mission a cui è chiamata la capolista Civitanovese, a caccia di un’altra vittoria per salire in serie D nel match in programma domenica, al Polisportivo, contro i biancorossi della Jesina. Nonostante il largo successo, lo 0-3 ottenuto ai danni del Monturano Campiglione, la passata giornata di campionato non ha fatto registrare la vittoria del torneo da parte dei rossoblù di Alfonsi, a causa del poker rifilato all’Atletico Azzurra Colli dal Montefano, la seconda forza del campionato. "Sapevamo – commenta il terzino Lorenzo Pasqualini – che c’era questa possibilità, ma abbiamo voluto pensare soltanto alla nostra partita, che infatti abbiamo vinto con merito. Nonostante anche loro avessero un obiettivo molto chiaro, la vittoria è arrivata al termine di una prestazione di intensità e qualità. L’idea era proprio partire forte nei primi 20 minuti, per poi gestire. Adesso tutto si deciderà nel prossimo turno". Contro gli uomini di Cuccù, sono arrivate le risposte che cerca una squadra con l’ambizione della promozione, su tutti i 75 minuti del bomber Stefano Spagna, autore di una doppietta. "Certe volte – spiega Pasqualini in riferimento a Spagna – gli è mancato il gol, ma Stefano ha sempre realizzato grandi performances". Eppure, lo scorso 17 marzo, a causa del tonfo interno contro il Castelfidardo, la compagine rivierasca perdeva la testa della classifica in favore dell’undici di Mariani, autore di un blitz sul campo della Maceratese. Poi, tre settimane di stop e in successione la Civitanovese registrava tre fondamentali successi, ai danni di Tolentino, Montefano e in ultimo Monturano. "La pausa – spiega il giocatore – ci ha permesso di recuperare tanti giocatori acciaccati e raccogliere i frutti di quella sconfitta". Ma soltanto domenica si potrà pronunciare la parola finale. Gli adriatici scenderanno in campo contro i leoncelli, i viola saranno ospiti dell’Urbania. Gli uomini di Strappini hanno ancora una piccola possibilità di centrare la salvezza diretta: devono obbligatoriamente spuntarla, augurandosi che nessuna formazione tra Azzurra Colli e Monturano faccia lo stesso, così da raggiungere i 10 punti di distacco utili ad evitare i playout. "Sarà – conclude Pasqualini – una gara tosta, come del resto lo è stata quella dell’andata. Noi dobbiamo vincere, ma anche loro non possono puntare al pareggio. La settimana? La viviamo con il pensiero di dovere dare il massimo nell’ultima partita della stagione".

Francesco Rossetti