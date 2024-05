Civitanovese, un sabato di festa. Poster in regalo con il Carlino

In occasione delle festa della Civitanovese, in programma sabato, il Resto del Carlino offrirà ai lettori il poster della squadra rossoblù. Chi acquisterà una copia dell’edizione di Macerata, avrà in omaggio la gigantografia con l’immagine che ritrae i giocatori e lo staff in estasi per la vittoria del campionato, concretizzatasi all’ultima giornata di campionato, con la vittoria sulla Jesina (1-0, ndr).

Nei giorni che precedono il grande party, il clima è più che disteso dalle parti del Polisportivo. Anche dopo l’ultima partita del torneo, la formazione rivierasca non ha mai smesso di allenarsi, il tecnico Sante Alfonsi e il direttore generale Claudio Cicchi, in odore di riconferma da parte del patron Mauro Profili, si sono visti sempre al campo, l’uno per dirigere le sedute, l’altro per sondare il terreno in vista della futura stagione, quando gli adriatici dovranno confrontarsi con le grandi della Serie D. Ad allenarsi, al Polisportivo, il gruppo pressoché al completo, uscito vittorioso dalla stagione appena passata e diverse potrebbero essere le riconferme in ottica futura. Su tutte, quella del vicecapitano Ivan Visciano, ormai civitanovese d’adozione e legato alla figura del presidente Profili. Con buone probabilità, l’esperto mediano sarà in rosa anche la prossima stagione.

Per il resto, si vedrà. Andranno comunque riempiti dei tasselli, la rosa verrà rinforzata, ma è ancora presto per parlare di nomi. Prima bisognerà attendere l’ufficialità della conferme degli stessi Alfonsi e Cicchi, che potrebbe arrivare sabato, nel corso della festa. Ma già dalla prossima settimana, la Civitanovese potrà mettere nel mirino qualche profilo. Tra i reparti su cui sono puntati gli occhi della dirigenza, ci sarebbe l’attacco, che già lo scorso anno necessitava di rinforzi, viste le non molte soluzioni a disposizione di Alfonsi. Situazione diversa, per quanto riguarda la difesa, dimostratasi il punto di forza della compagine rivierasca, con soli 15 gol subiti in tutto il campionato. In mediana, invece, i supporters rossoblù sperano nella conferma di Jacopo Domizi, che in serie D ha vinto già un campionato con la maglia del Pineto (2022-’23).

Quanto alla festa di sabato, il Polisportivo ospiterà un’amichevole con l’Osimana (calcio d’inizio alle 17.30), l’ingresso libero con offerta da devolvere per le cure del piccolo Riccardo Russo. A seguire ci saranno le celebrazioni al varco sul mare. Per l’occasione, anche i tifosi si organizzeranno con panini, birra e un deejay set.

Francesco Rossetti