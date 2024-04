Civitanovese. Visciano: "In campo con tanta cattiveria»

Obbligata a vincere. Per la Civitanovese, il banco di prova di domenica si chiama Tolentino, formazione che nonostante le differenze di classifica – si trova 14 punti sotto ai rivieraschi – resta un osso duro, considerando quanto accadde nel turno d’andata, quando s’impose al Polisportivo (0-1, ndr) grazie alla rete di Moscati. Allo Stadio Della Vittoria, il fischio d’inizio è alle 16: dopo la débâcle interna contro il Castelfidardo, costata la perdita del primato, la formazione di Sante Alfonsi è chiamata a non commettere ulteriori passi falsi per restare aggrappata al sogno di vincere il campionato, o, nella migliore delle ipotesi, per tornare in vetta. Nel frattempo, la capolista Montefano sarà impegnata contro l’Urbino, ma "la nostra testa è solo sulla sfida con il Tolentino", giura Ivan Visciano, vicecapitano rossoblù.

Visciano, i cremisi hanno realizzato un ottimo numero di gol, ben 30.

"Ci ricordiamo il turno d’andata, ci misero in forte difficoltà. Ormai siamo alla fine del torneo e sappiamo che le partite sono ancora più difficili. Andiamo a Tolentino consapevoli di avere di fronte un avversario tosto, una squadra che era stata costruita per vincere il campionato, con giocatori di categoria. Urge la massima concentrazione".

Crede che la pausa vi abbia fatto bene?

"Sicuramente. È servita per rifiatare e chi ultimamente non era al meglio della condizione ha potuto recuperare".

In molti, le hanno definite "4 finali": secondo lei, cosa non dovrà mancare in questa ultima parte del torneo?

"Dovremo avere tanta cattiveria, come purtroppo non è accaduto nella sfida contro il Castelfidardo. Concordo, si tratta di quattro finali: dobbiamo dare il tutto per tutto".

A proposito del tonfo il Castello, è una pagina archiviata?

"Sì, ormai è acqua passata. Anche se avessimo vinto, ora avremmo comunque pensato soltanto al match di domenica".

Francesco Rossetti