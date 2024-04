Classe e Faenza a un bivio

Nel campionato di Promozione si giocano oggi, alle 15.30, le gare della quindicesima giornata del girone di ritorno. Al termine della regular season mancano solo 3 turni. Il match clou del girone D si gioca allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna dove la Del Duca Grama attende la visita del Faenza. È un derby che conta soprattutto per i manfredi, che – quarti della classe a quota 54, a -1 dal Fratta Terme – difendono la posizione in zona playoff dall’assalto del San Pietro in Vincoli,che si è rifatto sotto a -3. Il Faenza, che continua ad avere il miglior attacco del girone con 59 gol all’attivo, punta all’intera posta in palio, ma deve fare i conti con i problemi di continuità di rendimento evidenziati nelle ultime giornate. Il successo casalingo sfumato domenica scorsa al 90’ contro il Bellariva, è solo l’ultimo esempio. Dall’altra parte del campo, la formazione di casa – ottava con 44 punti, a +6 sulla zona playout – non dovrebbe avere grossi problemi, benché sia reduce da 2 ko di fila, fra cui quello clamoroso (0-7) col Fratta Terme. All’andata, il Faenza vinse 2-1 con rete di Lucarelli al 90’. Il San Pietro in Vincoli, spinto dai gol di Ndiaye (15), è di scena al ‘Moretti’ di Cesenatico contro il Bakia. La formazione di mister Del Mastio, nonostante i 5 punti racimolati nelle ultime 5 giornate, è a -3 dalla zona playoff, ed affronta un avversario che, ottavo con 44 punti, attende solo la certificazione della salvezza. È una sorta di scontro diretto per la salvezza quello che attende il Classe (11° con 43 punti) a Civitella, sul campo della tredicesima che, in zona playout, insegue a -5, ma reduce da ben 5 sconfitte casalinghe consecutive. I biancorossi di mister Folli sono invece reduci da 3 pareggi di fila e non vincono da 7 turni, ovvero dal 25 febbraio, 2-0 casalingo alla Stella Rimini. Il fanalino di coda Cervia è di scena a Rivazzurra di Rimini sul campo del Bellariva. Nel girone C, il Solarolo, 3° della classe con 58 punti, ospita il Placci Bubano, 15° con 31 punti, a -4 dalla zona salvezza, in una sfida fra squadre che hanno obiettivi diversi. I padroni di casa (3 punti nelle ultime 3 partite) puntano a conservare la posizione di privilegio nella griglia playoff, dall’assalto della Portuense, che ha un solo punto di ritardo. Lo Sparta Castel Bolognese, 9° a quota 43, può festeggiare anche fra le mura amiche la salvezza appena raggiunta e la garanzia del 10° campionato consecutivo di Promozione. Il match contro l’Anzolavino, penultimo e già retrocesso, diventa così l’occasione per una passerella.