Classifica presenze. Galligani da record con 32 ‘gettoni’. Biancon segue a 31

Nella speciale classifica dei giocatori maggiormente impiegati in stagione da mister Magrini, subito dopo il recordman Galligani che ha giocato tutte le 32 gare ufficiali del campionato e tutte dal primo minuto, troviamo il centrale Biancon che si è fermato a 31 (considerando sia quelle da titolare sia quelle da subentrante) saltando infatti solo una gara per squalifica. Ottimo il rendimento dell’ex Grosseto che aveva condiviso l’esperienza in Maremma con Magrini, lo stesso Galligani e con Boccardi e che in bianconero ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Per lui anche una rete, quella del momentaneo vantaggio nella gara giocata lo scorso ottobre a Terranuova Bracciolini. Restando in tema di centrali bene anche Cavallari, arrivato come Biancon fin da primi giorni di ritiro e protagonista in campo con 27 gettoni e due reti realizzate. È invece arrivato dopo gli altri l’ivoriano Achy (24 presenze e 2 gol) bravissimo però nel momento in cui è tornato in condizione. Il reparto dei centrali si concluderebbe qui anche se vale la pena citare anche Agostinone che in carriera aveva spesso ricoperto quel ruolo specie nella difesa a tre e che in alcuni spezzoni, partendo fin dalla prima giornata a Borgo San Lorenzo, è stato utile anche in quella posizione.