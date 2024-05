Club Fedelissimi. Premio speciale al cameram di C3T. Giulio Crocini

Quarant’anni ‘al servizio’ dei colori bianconeri. Il Siena Club Fedelissimi, nel corso della serata organizzata per la consegna del Fedelissimo d’Oro a Elia Galligani, ha voluto omaggiare anche Giulio Crocini (nella foto), storico cameraman di Canale Tre Toscana, al seguito, ieri come oggi, della Robur, allo stadio, tra le mura di casa e in trasferta e in ogni occasione. Una sorpresa che Giulio ha accolto con stupore e tanta emozione. "Vi ringrazio tutti – ha affermato –. Io ho sempre fatto tutto con passione e ne ho viste di tutti i colori con il Siena, ma, per quanto si trattasse del mio lavoro, mi sono anche divertito tanto, sia chiaro". ‘A Giulio Crocini. In segno di gratitudine per aver dedicato una parte della sua vita alla Robur e a noi tifosi’ il pensiero dei Fedelissimi fissato sulla targa che gli ha consegnato il presidente del Club, Lorenzo Mulinacci.