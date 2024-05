Coach education. Gli esperti della Uefa sul Titano

È stata una due giorni intensa sul Titano. A far visita alla Federcalcio di San Marino per un confronto a 360°, c’è stato uno dei massimi esperti Uefa in tema di Education, Genadie Scurtul, nominato mentore della Federcalcio del Titano proprio in questo

inizio 2024. La funzione principale di questa figura è quella di supportare lo sviluppo della coach education a tutto tondo, partendo da una analisi dello stato di fatto e rivolgendo lo sguardo verso il futuro e le esigenze del calcio moderno. "La visita – spiegano dalla Fsgc – aveva lo scopo di avviare il percorso di rivalutazione della membership all’interno della coaching convention, la massima linea guida per tutte le Federazioni affiliate. Farne parte e rispettare i requisiti richiesti e gli standard indicati è un obiettivo determinante per poter continuare ad accedere ai programmi ed alle risorse che la Uefa dedica a questo strategico settore". Nella due giorni l’esperto Uefa ha assistito anche a 2 lezioni del corso Uefa B.