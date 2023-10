Coccia tra i migliori. Foglia porta ordine e corsa in mediana

TROMBINI 6 Inoperoso durante la prima ora di gioco, è bravo su Antenucci e incolpevole sul gol ospite.

LAZZARINI 6 Assolve alla fase difensiva con abnegazione e duetta bene con i compagni in fase di costruzione.

RISALITI 6,5 Presidia la sua zona di competenza con concentrazione, liberando l’area senza fronzoli quando serve.

CHIOSA 6,5 S sempre sul pezzo e annulla un attaccante del calibro di Antenucci.

COCCIA 7 Contiene un cliente scomodo come Rosafio e si propone quando può: suo il cross per la terza rete. Nel finale sfiora pure un gol da cineteca.

FOGLIA 7 Con lui la mediana l’Arezzo ne guadagna in fisicità, esperienza e ordine (dal 75’ BIANCHI 6,5 Entra col piglio giusto).

MAWULI 7 È sempre al posto giusto e dimostra sicurezza palla al piede e condizione fisica invidiabile. In più ci mette la sua seconda rete stagionale.

SETTEMBRINI 6,5 Pimpante nel legare il gioco e grintoso in fase di non possesso. Qualche imprecisione nella ripresa.

PATTARELLO 7. Tante cose buone nella sua partita, compreso l’assist perfetto per il primo gol di Gucci (dal 90’ KOZAK sv).

GUCCI 8 Finalmente rifornito con maggior continuità, si esalta vincendo tutti i duelli fisici coi difensori estensi e trasforma in oro tutte le occasioni che gli capitano (dal 90’ MONTINI sv).

GUCCIONE 7 Supporta Gucci e si rivela ispirato, come quando confeziona il cross per il raddoppio di Mawuli (dal 70’ DAMIANI 6 Entra per alzare la diga in mediana).