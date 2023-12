Collaborazione. Patto tra Fsgc e liceo linguistico

Prosegue anche nel 2024 la collaborazione tra la Federcalcio e la scuola secondaria superiore di San Marino. Il legame è nato nel 2013 e nei giorni scorsi tramite un incontro tra il presidente Fsgc Marco Tura e i responsabili del progetto è stato rinnovato l’accordo per tutto il prossimo anno. Da tempo infatti sono tanti gli studenti del liceo linguistico che sono stati coinvolti in molteplici attività internazionali sia all’estero – ad esempio durante le trasferte delle Nazionali – che in territorio. "Questa collaborazione – commenta il preside Giacomo Esposito – fa parte di un progetto coerente di una crescente internazionalizzazione. Queste esperienze sono una parte integrante del nostro programma formativo, che permette di confrontarci anche con realtà di spicco come le competizioni internazionali di calcio. Crediamo molto in questo progetto che può portare curiosità e apertura verso altre realtà".