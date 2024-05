Colligiana: l’allenatore Chini saluta: "Un onore guidare questa squadra"

Termina dopo un anno e mezzo il percorso alla Colligiana di Giacomo Chini (nella foto): l’allenatore ha infatti ufficializzato, meno di un mese dopo la conclusione del campionato di Eccellenza, la propria decisione di risolvere il proprio rapporto con la società biancorossa. Il tecnico, che al termine dell’ultima partita della stagione aveva lasciato aperta la possibilità della propria permanenza a Colle, conclude quindi il proprio percorso a Colle, iniziato nel dicembre 2022, quando era subentrato ad Alessandro Deri. Un percorso che ha portato diverse soddisfazioni ai biancorossi, in particolare nella parte finale dello scorso campionato: dopo aver trovato la squadra nella parte bassa della classifica, Chini è riuscito a guidarla in una notevole rimonta, fino a condurla in seconda posizione e a disputare i play off. Nel corso di quest’anno le cose sono andate meno bene: la squadra, nonostante un importante mercato estivo, ha vissuto fasi alterne, lasciando molti punti per la strada in particolare durante l’inverno, che le sono costati, nonostante il quinto posto, la possibilità di giocare per la seconda volta gli spareggi a causa della regola della "forbice". Nonostante questo, Chini ha separato la propria strada da quella della Colligiana in amicizia, come dimostrano le sue parole: " È stato un onore e un privilegio essere l’allenatore di questa squadra e far parte di una società così gloriosa. Sono stati due anni importanti, coronati da un secondo e un quinto posto. Vorrei ringraziare la Società Colligiana per avermi dato l’opportunità di contribuire al loro cammino e per la fiducia dimostrata. Il ringraziamento più grande lo voglio dare ai miei giocatori e a tutto il mio staff per i risultati raggiunti, ma soprattutto per la professionalità, la dedizione e la passione che hanno sempre dimostrato. Un plauso, infine, a quei meravigliosi tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà. Anche se il nostro percorso insieme si conclude oggi, porterò sempre con me questa esperienza meravigliosa". La Colligiana, che ha ringraziato Chini per il lavoro svolto, è ora alla ricerca di un nuovo allenatore per il prossimo campionato, con la speranza di individuare la giusta figura prima dell’inizio del calciomercato.

Marco Brunelli