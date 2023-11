Colligiana, scatta l’ora della continuità. Domani ‘missione’ a casa Lastrigiana

Continuità. E’ ancora questa la parola magica per la Colligiana, che dopo il successo di mercoledì contro la Fortis Juventus, affrontando domani la Lastrigiana in trasferta dovrà cercare di dimostrare a se stessa prima che al pubblico, di avere imboccato la giusta strada. Dopo aver toccato quello che con ogni probabilità è stato il punto più basso di un inizio di stagione tutt’altro che soddisfacente nella disfatta contro il Siena, i biancorossi di mister Chini sono riusciti a risollevare la testa nel turno infrasettimanale, conquistando la quarta vittoria stagionale e arrampicandosi all’undicesimo posto. Un successo che sembra aver parzialmente riaperto i giochi: se il Siena sembra essere già in fuga, il resto della classifica è infatti ancora corta, con la Colligiana a tre punti dalla zona play off e a sei dal secondo posto della classifica. E’ ancora possibile ottenere risultati importanti, ma la Colligiana non può permettersi di lasciare altri punti per strada, anche per evitare ulteriori colpi al morale dei giocatori. Già a partire dal match di Lastra a Signa, dove per i colligiani è indispensabile conquistare i tre punti, mettendo in campo la decisione dimostrata contro la Fortis e, allo stesso tempo, evitando alcuni cali di tensione come quelli mostrati nella ripresa, quando un fallo da rigore evitabile ha rischiato di riaprire l’incontro. Un contributo alla risalita dei biancorossi potrà sicuramente fornirlo il ritorno di Calamassi: il fantasista biancorosso, protagonista della prima fase della scorsa stagione prima di subire un grave infortunio al ginocchio, è finalmente tornato in campo nel match di mercoledì, mostrando grande voglia di riprendersi il suo ruolo in squadra.

Marco Brunelli