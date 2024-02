Colligiana, tanta voglia di continuità. Domani trasferta a casa Castiglionese

Continuità. Potrebbe essere questa la parola d’ordine della Colligiana per la stagione in corso. Una parola d’ordine che i biancorossi non hanno, in pratica, mai rispettato, non riuscendo mai a mettere in fila una serie di risultati utili consecutivi e perdendo contatto con le zone nobili della classifica. Ogni volta che ha avuto l’opportunità di uscire dalla crisi, la squadra allenata da mister Giacomo Chini (nella foto) è tornata a cadervi a corpo morto. Un’occasione che tornerà a presentarsi domani, quando i biancorossi affronteranno in trasferta la Castiglionese a partire dalle 14,30. Sarà uno scontro tra deluse: le due formazioni, che lo scorso anno si sono trovate a battagliare fino all’ultima giornata per il secondo posto, in questo campionato si sono trovate ad arrancare, nonostante una campagna acquisti che prometteva molto di più, e ad inseguire con grande fatica la zona play off, che per entrambe dista ora solo tre punti. E’ facile, quindi, aspettarsi un confronto a viso aperto, tra una Colligiana che domenica, battendo – sia pure a fatica – il Rufina, ha recuperato successo e fiducia, anche se, per il momento, non il gioco, contro una Castiglionese nel pieno del suo momento peggiore in stagione, visto che è reduce dalla sconfitta contro la Rondinella e non porta a casa i tre punti dal 10 dicembre. E’ quindi facile immaginare che la squadra di Roberto Frani aspetterà i biancorossi con il coltello tra i denti, e starà a capitan Manganelli e compagni il compito di non farsi intimidire. Ad arbitrare il match sarà la signora Margherita Fioravanti, della sezione arbitrale di Firenze, coadiuvata dagli assistenti Giulia Cipriani e Lorenzo Sordi, anche loro del capoluogo.

Marco Brunelli