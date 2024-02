Colligiana, un pari che lascia l’amaro in bocca. Nel finale i biancorossi sfiorano il successo

FOIANO

1

COLLIGIANA

1

FOIANO: Vassallo, Manchia (63’ Nannoni), Bux, Cacioppini, Fanetti (27’ Lombardi), Sottili, Morasca, Verdelli, Adami, Biagi, Baccni (48’ Berneschi). Allenatore Zacchei.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso, Pierucci, De Vistis (46’ Calamassi), Finetti, Donati, Cicali, Polo, Marabese, Mussi. Allenatore Chini.

Arbitro Esposito di Pescara.

Reti: 6’ Adami, 59’ Sottili aut.

FOIANO – Finisce con il punteggio di 1-1 la sfida tra Foiano e Colligiana, risultato che lascia l’amaro in bocca ad entrambe le compagini. Partono subito forte i padroni di casa che trovano la rete del vantaggio al 6’ con Adami. Il numero nove amaranto, migliore in campo tra i padroni di casa, è bravo ad anticipare la difesa biancorossa sul rasoterra di Baccani e sorprendere con una girata al volo Chiarugi sul primo palo. La Colligiana non resta a guardare e reagisce. Al 21’ Paparusso serve dalla sinistra Polo che però di piatto spedisce incredibilmente fuori. Si gioca su buoni ritmi con gli ospiti protesi in avanti alla ricerca del pareggio e gli amaranto attenti a ripartire in contropiede. Poco dopo il 30’ Adami in evidenza su lancio di Morasca, l’attaccante supera De Vitis ma trova Chiarugi attento nel respingere sul fondo. Nel secondo tempo Chini inserisce Calamassi in sostituzione di De Vitis, a causa di problemi fisici, con Cicali che va al centro della difesa Calamassi a dare manforte in attacco al duo Polo e Marabese. Una mossa che risulterà determinante. Proprio Calamassi al 52’ fa partire un fendente da fuori area che è respinto corto da Vassallo, Marabese cerca il gol, ma trova un Bux strepitoso che salva sulla linea di porta. La Colligiana preme sull’acceleratore e trova il pareggio al 59’ quando ancora Calamassi mette un cross al centro e trova la sfortunata deviazione di Sottili con la palla che termina oltre la linea di porta. Il Foiano risponde con Verdelli bravo dopo un’azione individuale ad impegnare Chiarugi. La Colligiana prova a vincere la partita: Marabese a tu per tu con Vassallo calcia incredibilmente fuori. L’ultimo a provarci è ancora Calmassi all’86’, che partito da destra si accentra e fa partire un sinistro che si stampa sulla traversa con Vassallo battuto.