Colombi vede l’obiettivo: "Tifosi, dateci una mano"

"È giusto provarci perché lo meritiamo". Le parole di Simone Colombi spingono il Rimini verso le ultime due gare di campionato, quelle contro Entella e Carrarese. Ma non riescono a cancellare il passo falso dei biancorossi domenica scorsa in casa della Carrarese. Ennesima prova non proprio convincente del Rimini lontano dal ’Neri’. "Il primo tempo è stato buono – dice il portiere e capitano dei romagnoli – Purtroppo alla prima vera occasione loro abbiamo preso gol, in modo un po’ ingenuo. Però abbiamo reagito e disputato un primo tempo di livello". Lo stesso non si può dire della ripresa. "Potevamo e dovevamo fare meglio per provare a riprendere la partita – spiega – anche se qualche episodio a sprazzi magari lo abbiamo anche avuto. Poi dopo il raddoppio della Carrarese, su una situazione che dovremo certamente analizzare, l’errore è stato di prendere subito il terzo. Avremmo dovuto tenere la gara in equilibrio perché a volte nel calcio basta poco per riaprire una partita che sembra chiusa". Messi sotto la lente i novanta minuti dello Stadio dei Marmi, Colombi mette a fuoco i playoff. Il Rimini il decimo posto, nonostante tutto, è riuscito a tenerselo stretto. E i biancorossi sono ancora padroni del proprio destino. "Se penso da dove siamo partiti – va indietro con la memoria il numero uno bergamasco – posso dire che abbiamo fatto un campionato straordinario. Salvarsi con un mese d’anticipo partendo dall’ultimo posto di fine ottobre non è cosa da tutti. Questo non lo dobbiamo dimenticare. È normale che adesso dobbiamo provarci, dobbiamo cercare di raggiungere i playoff perché sono alla nostra portata, perché il destino è nelle nostre mani e perché secondo me questa squadra ha dimostrato che nei momenti clou della stagione ha sempre tirato fuori qualcosa".

È chiaro che ora il Rimini dovrà rimettersi in piedi con l’Entella che domenica busserà alla porta del ’Romeo Neri’, lì dove capitan Colombi e compagni si sono sempre (o quasi sempre) sentiti a proprio agio. E dove sentono, questo sempre, il calore dei propri tifosi. "Che non ce l’hanno mai fatto mancare – sottolinea – Ci hanno seguito ovunque, ci hanno supportato ovunque. Adesso dobbiamo fare squadra tutti insieme, società, squadra, staff e tifosi, per centrare un traguardo che sarebbe veramente qualcosa di incredibile per come era iniziata la stagione".