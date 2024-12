Colpaccio del Fucecchio. Sulla fascia c’è Iommazzo

Colpaccio del Fucecchio durante questa finestra invernale di mercato in Eccellenza. Il club bianconero si è infatti assicurato le prestazioni dell’esperto esterno sinistro di Salerno Gaetano Iommazzo (classe 1990), con alle spalle 15 anni di Serie D (16 presenze e un gol) e di Eccellenza campana. Il nuovo arrivato sarà a disposizione di mister Targetti già per la gara interna di questo pomeriggio alle 14.30 al Corsini contro il Mobilieri Ponsacco, che si è a sua volta rinforzato con l’ex professionista Burato.

Si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza, visto che le due compagini sono separate da appena un punto in favore del Fucecchio a cavallo della zona play-out. Non farà invece più parte della rosa del Fucecchio il giovane Andrea Bellini. Sempre per quanto riguarda la corsa alla permanenza in categoria l’odierna ultima giornata del girone di andata è fondamentale per il Certaldo, che dopo l’eliminazione di mercoledì scorso ai quarti di Coppa Italia, sempre alle 14.30 riceve il fanalino di coda Cuoiopelli. Anche i ‘conciari’, ultimi con appena 4 punti, sono reduci dalla coppa, dove hanno ceduto nettamente 6-0 in casa alla Massese.

Dopo le belle vittorie di Ponte Buggianese e in casa con la quotata Sestese, quindi, gli uomini di mister Corsi hanno l’occasione di calare il tris. Infine, alla stessa ora al Molino del Ponte di Baccaiano il Montespertoli riceve lo Sporting Cecina, attualmente secondo con 26 punti a meno otto però dalla corazzata Camaiore. Fuori casa i rossoblu hanno conquistato solo 9 punti, pareggiando le ultime due trasferte a Perignano e Ponsacco, squadre che inseguono il Montespertoli. Il team di Sarti invece ha vinto tre delle ultime cinque gare interne.

Simone Cioni