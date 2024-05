Colpaccio in Serie D. Bomber Formato saluta il Lentigione e firma a Cittadella

Grande colpo della Cittadella che ha ingaggiato Alberto Formato, uno che in Serie D sposta gli equilibri e gioca per i piani alti. L’accordo è stato trovato nelle scorse ore con un grande lavoro sotto traccia da parte del ds Fantazzi e del responsabile dell’area tecnica Biagini, che con il bomber carpigiano classe ‘93 ha lavorato al Lentigione. Dopo 3 anni di Serie D dunque Formato (foto) lascia dunque il Lentigione, dove ha giocato 105 gare segnando 52 reti e sfornando 15 assist: 17 timbri con 6 assist in 38 gare nella stagione 2021-22, quella della vittoria della finale playoff a Ravenna, poi 19 reti (con 3 assist) in 19 giornate l’anno scorso e infine i 16 timbri in 26 gare (con 5 assist) del campionato appena concluso, bottino raggiunto nonostante quasi 2 mesi di stop per infortunio. Quella appena conclusa è l’ottava stagione di fila che Formato chiude in doppia cifra fra D ed Eccellenza, record senza eguali per un attaccante di casa nostra: 27 sono state le reti segnate in due anni alla Casalgrandese in Eccellenza dal 2016 al 2018, poi 43 nel triennio con la Bagnolese cominciato con le 13 nel 3° posto di Eccellenza 2018-19, 16 l’anno dopo con vittoria del campionato e 14 in 24 gare nel 2020-21, decisivi per la salvezza dei rossoblù in D.

Il suo arrivo sarà uno dei tasselli del profondo restyling in casa Cittadella, dove al momento le conferme certe sembrano solo quelle di Serra, Aldrovandi, Covili e Guidone.

Davide Setti