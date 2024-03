’Colpaccio’ sfiorato dalla Carrarese. Va in vantaggio per due volte. Si fa raggiungere oltre il recupero. Il Pescara strapazzato dagli azzurri Come sulle montagne russe: pareggia, poi torna con la testa avanti e alla fine cede ai padroni di casa. Della Latta sta per regalare un sogno ai marmiferi. Al 97’ illude anche Finotto, ma Pierno spegne la festa.