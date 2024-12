Colpi... di genio all’Alisei

C’è stata la 3ª edizione del Memorial “Claudio Bergamini“ agli Alisei Golf & Country Club di Pietrasanta. La gara, intitolata al socio storico del circolo versiliese, ha visto in campo squadre di quattro giocatori che si sono sfidate in Louisiana formula 18 buche medal e sono state premiate alla presenza di un ospite d’eccezione, inviato per l’occasione: il presentatore televisivo Alessandro Greco (nella foto alle spalle di Deborah Bergamini). Sestilio Alpini in rappresentanza dello sponsor 1592 Made in Tuscany (London Dry Gin) ha premiato la prima squadra "lordo" composta da Raimondo Meneghetti, Riccardo Tognetti, Paolo Vannucci e Stefano Fontana, che si sono imposti con 45 colpi (-12 sul par del campo).

Nel "netto", con 41 colpi, importante successo della squadra di Gilberto Benasi, Claudio Zappia e del nipote Thomas Traversi che hanno gareggiato per la prima volta, e Maurizio Beretti che ha sostituito Lelio Bendolini. Al 2° posto, con 43 punti, la squadra capitanata da Maurizio Capone, Angelo Lucetti, Giorgio Neri e Michele Iginetti.