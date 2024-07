Colpo dei minerari. Preso il portiere Antonini

Un nuovo portiere per il Follonica Gavorrano. Con la partenza dell’ottimo Filippis in direzione Pianese in serie C, la società mineraria ha scelto il prossimo numero uno. Ovvero Giulio Manrrique Antonini, portiere classe 2004 proveniente dal Giugliano, ma nella seconda parte di stagione in forza al Trapani. Nato a Empoli e dotato di doppio passaporto italiano e messicano, si tratta di un estremo difensore alto 1,88 che va anche a rinforzare la batteria delle quote. Un giovane che vanta già un’ottima esperienza in categoria, avendo disputato già 32 gare in serie D (30 nel girone E e 2 nel girone I) e una nelle poule scudetto, oltre a quattro gare in Coppa Italia di serie D nell’ultima vittoriosa stagione con il Trapani. "Una società che mi è sempre piaciuta, solida e con degli obiettivi – commenta il portiere Antonini –. Anche negli anni passati ha sempre avuto squadre forti che hanno puntato in alto, quindi sono molto felice di essere qui. Per quanto mi riguarda, dopo aver vissuto per 13 anni in Messico sono tornato in Italia nel 2020. I miei riferimenti come portiere? Ammiro molto Ochoa, di cui ho anche la maglia con cui ha giocato, ma anche il mitico Campos, che era praticamente un attaccante aggiunto. Anche io sono un portiere a cui piace giocare molto con i piedi, oltre a far partire qualche contropiede, mi è anche capitato di fare qualche assist proprio a Zini".