Colpo grosso Camaiore. Decide un rigore al 93’

cuoiopelli

0

camaiore

1

CUOIOPELLI: Pulidori, Nardo, Guerrucci, Viola, Bianchi, Lucaccini, Sgherri (84’ Razzauti), Regoli, Pepa (75’ Fantini), Benericetti, Goh (71’ Costanzo); a disposizione Brogi, Colombini, Cavallini, Innocenti, Goretti, Pitrone. Allenatore Roberto Falivena.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami (67’ Ricci), Amico, Imbrenda (67’ Arnaldi), Da Pozzo, Kthella; a disposizione Azioni, Maini, Pezzini, Natali, Belluomini, Verona, Biagini. Allenatore Pietro Cristiani.

Arbitro: Simone La Luna di Collegno (assistenti Enea Furieri di Empoli e Francesco De Feudis di Firenze).

Marcatore: 93’ (rig) Da Pozzo.

Note: ammoniti Anzillotti e Amico del Camaiore, Sgherri della Cuoiopelli.

SANTA CROCE – Da Pozzo segna su rigore al 93’ e l’arbitro fischia la fine. Esplode l’esultanza del Camaiore, mentre la Cuoiopelli paga pesantemente ancora nei minuti finali. Pietro Cristiani da Staffoli (frazione di Santa Croce) mette in campo una squadra dai due volti. Attendista (e talvolta in difficoltà nel primo tempo quando la Cuoio ha tenuto in mano il pallino del gioco), aggressiva e autoritaria nella ripresa, soprattutto dopo il doppio cambio con Arnaldi e Ricci al posto di Imbrenda e Adami. La squadra di casa, oltre alle cinque assenze (Bagnoli, Lici e Passerotti squalificati, Colombini e Cavallini infortunati e in panchina solo per far numero) e la difesa inventata di sana pianta con Bianchi centrale, è vistosamente calata nella ripresa.

Nel primo tempo sono un paio le occasioni più importanti. Al 41’ un tiro alto di Anzillotti e al 45’, la più grossa per i locali, su angolo di Viola e Anzillotti che salva sulla linea con Barsottini battuto. I primi minuti del secondo tempo vedono la Cuoiopelli ancora in avanti, ma Barsottini non rischia quasi mai tranne che su un paio di cross.

Poi è il Camaiore a prendere campo e a stazionare quasi ininterrottamente nella metà campo di casa. All’82’ un tiro di Da Pozzo è deviato a Pulidori. Al 93’ Regoli contrasta Kthella sulla parte esterna dell’area, rigore che Da Pozzo trasforma. Migliore in campo Borgia.