Colpo grosso del Serricciolo, Porcari ko

CITTA’ DI CAPANNORI

1

ROMAGNANO

1

CITTA’ DI CAPANNORI: Vannoli, Pardini, Tocchini (78’ Giunti), Tardella, Rolla, Ramku, Zuncheddu (75’ Salvadori), Martinucci, Menchini (66’ Giusfredi, Costalli (76’ Toure), Haoudi. A disp. Cecchini, Tonelli, Serafin, Del Ry, Garofalo. All. Paoli.

ROMAGNANO: Mariani, Bertelloni (68’ Manzo), Mussi, Biagini Mi. (46’ Colasanto), De Angeli, Maestrelli, Corsi (79’ Viaggi), Domenici, Bertuccelli, Barbetti (86’ Biagini Ma.), Fruzzetti (68’ Pedrazzi). A disp. Nicodemi, Melis, Dell’Amico, Mancini. All. Dati.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Marcatori: 31’ Bertuccelli (R), 36’ Costalli (C).

CAPANNORI – Succede tutto in 5 minuti tra Capannori e Romagnano con i massesi in vantaggio al 31’ su rigore procurato da Corsi e trasformato da Bertuccelli e pareggio dei locali al 36’ con Costalli, lasciato libero su angolo. Sono stati gli amaranto di Dati a fare la partita, soprattutto nella ripresa chiudendo gli avversari nella loro metà campo. I romagnanesi avrebbero segnato anche il 2-1 ma la rete di Pedrazzi, su spizzata di Bertuccelli, è stata annullata per una presunta carica dell’attaccante. Negli ultimi minuti Mariani ha sventato la beffa.