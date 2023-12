Colpo grosso per Baldolini. Castiglionese al tappeto

BALDACCIO

2

CASTIGLIONESE

0

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Magi, Adreani, Bruschi, Mambrini, Torzoni (70’ El Mohtarim), Autorità, Mercuri (70’ Boriosi), Sbardella.

All. Baldolini.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci (70’ Talladira), Giorgi, Mbounga Kameni (64’ Tacchini), Menchetti, Menci R., Castaldo (64’ Viciani), Minocci, Falomi, Ricci M., Borghesi (80’ Meoni). All. Fani

Arbitro: Asaro Empoli.

RETI: 32’ Menci aut., 51’ Sbardella.

ANGHIARI – Natale amaro per la Castiglionese che cade nel recupero di campionato mentre la Baldaccio Bruni di Baldolini fa festa per aver fermato una delle migliori formazioni qui nel torneo di Eccellenza, che puntava allo Zanchi ai tre punti per consolidare il secondo posto. La prima occasione da gol arriva al 12’ quando Minocci impegna Vaccarecci che devia in angolo. Il cross dalla bandierina è perfetta per Menchetti che però non trova di poco lo specchio della porta. Insiste la Castiglionese che al 20’ va ancora vicina al gol, ma sul cross dalla destra nessun calciatore viola si fa trovare pronto alla deviazione. Vaccarecci al 25’ è bravo nel negare il gol a Borghesi mentre al 28’ è la traversa a dire di no a Castaldo con l’estremo difensore della Baldaccio battuto. Al 32’, quando meno te lo aspetti, ecco il gol della squadra di casa. Il colpo di testa di Menci trafigge un incolpevole Ubirti che non può nulla. Prima dell’intervallo è la Baldaccio a rischiare a sua volta l’autogol ma Vaccarecci salva i suoi. Al rientro in campo i padroni di casa trovano il gol del 2-0. È il minuto numero 51’ quando Scardella supera il diretto avversario e disegna una parabola sulla quale Ubirti non può nulla. Prova a reagire la squadra di Fani a cui però manca un poò di concretezza. Al 64’ Minocci potrebbe dimezzare lo svantaggio ma sbaglia da buona posizione e salva la Baldaccio Bruni.

Le due squadre iniziano ad accusare la stanchezza e così anche i tentativi di attacco perdono lucidità e brillantezza. La Baldaccio si difende con ordine e alla Castiglionese non resta altro da fare se non dover registrare un ko decisamente amaro per le occasioni avute e non concretizzate. Con questo risultato la Baldaccio Bruni di Baldolini sale in classifica a quota 21 punti prendendo le distanze dalla zona playout. Per la squadra di Roberto Fani invece un passo falso che unito ai risultati provenienti dagli altri campi vedono il Signa salire al secondo posto con un punto di vantaggio, mentre il Siena fugge ormai via con 42 punti verso il ritorno in serie D. A gennaio, domenica 7, ecco Firenze Ovest-Castiglionese alla ripresa e il derby tra Terranuova Traiana e Baldaccio Bruni.