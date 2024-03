Colpo Staggia a Pievescola. Bene il Bettolle. Riscatto Radicondoli! Il Monteroni si arrende

CLUB SPORTIVO FIRENZE

2

CASTELLINA IN CHIANTI

2

FIRENZE – Quattro gol e tante emozioni: Club sportivo Firenze e Castellina in Chianti riescono a dar vita a un bel match, ottimamente diretto da Niccolò Venuti della sezione del Valdarno, sempre nel vivo dell’azione. I locali hanno l’occasione per passare dagli undici metri, ma Ciabattini neutralizza il penalty. Poi da una punizione scaturisce davvero l’1-0 dei locali e su tale risultato si chiude la frazione. Nella ripresa il Castellina in Chianti in breve capovolge gli equilibri: prima il pareggio di Vullo, poi il raddoppio di Avola. Il Club Sportivo Firenze non si arrende e conquista, con un gran tiro al volo nell’angolo alto, il meritato, definitivo, 2-2.