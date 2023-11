Comacchiese beffata negli ultimi minuti. Avanti di due reti, Neri la raggiunge

Fossolo 76

2

Comacchiese

2

FOSSOLO 76: Cordoni, Fiegna (38’ st Bevilacqua S.), Martini, Bevilacqua D., Biasoli, Fiammati, Pierdomenico (33’ st Copello), Lieti, Pierucci (44’ st Natala), Atzeni (33’ st Scarallo), Santaniello (33’ st Neri). All.: Santaniello.

COMACCHIESE: Farinelli, Fantinuoli, Rizzo (33’ st Grassi), Marongiu, Alberi, Folegatti, Negri, De Angelis, Tedeschi, Neffati, Angelini (9’ st K. Centonze). All.: Bresciani.

Arbitro: Ghidoni di Reggio Emilia.

Reti: 38’ pt Negri (C), 30’ st Tedeschi (C), 40’ st Neri (F), 44’ st Neri (F).

Note: ammoniti: Bevilacqua D. (F), Fiammati (F), Negri (C), Neffati (C).

Prosegue la striscia di risultati utili della Comacchiese, tuttavia nel pareggio contro il Fossolo si può parlare di due punti persi piuttosto che di uno guadagnato. Avanti 2-0 fino a cinque giri di lancette dal triplice fischio, la squadra di mister Bresciani si è fatta rimontare nel finale dall’ultima in classifica: quattro minuti decisamente Neri. Al 38’ gli ospiti mettono la freccia e passano in vantaggio grazie alla punizione di Negri. Poche azioni manovrate nella ripresa e solo qualche squillo di Angelini e Marongiu, da una parte, e Atzeni e Bevilacqua, dall’altra. Al 75’ calcio d’angolo per i rossoblù: Marongiu pesca Tedeschi in area, che di testa fa 2-0 e allunga le distanze. La Comacchiese mette l’ipoteca sui tre punti ma il Fossolo all’85’ accorcia le distanze con Neri che incorna la punizione di Martini. Con grande orgoglio, è lo stesso Neri a beffare gli ospiti quattro minuti più tardi trafiggendo Farinelli.