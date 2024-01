Comacchiese e Mesola, quotazioni in calo. Portuense ringrazia Melandri e ’vede’ i playoff

La Portuense avanza a grandi falcate verso i quartieri alti, domenica ha espugnato Casumaro e raccolto la terza vittoria consecutiva. Scavalcata la Comacchiese in classifica, tuttavia i tre punti non sono ancora sufficienti a entrare nella fascia play off perché dalla seconda, il Solarolo, ai rossoneri, ci sono 8 punti di distacco. Pertanto alla Portuense mancano due punti per entrare nella zona di classifica che apre spiragli di ripescaggio in Eccellenza; l’ultimo posto utile è occupato dal Mesola, incappato però nella quarta sconfitta stagionale, in casa con il Placci Bubano Mordano, una delle pericolanti. Torniamo al derby disputato al "Merighi": "E’ stata una vittoria sofferta – commenta Paolo Mariani, allenatore della Portuense – abbiamo giocato una mezz’ora di buon livello, ma nel finale di primo tempo un errore difensivo ha consentito al Casumaro di tornare in partita, che poi ha trovato il jolly con Benini su punizione; alla mezz’ora abbiamo legittimato la vittoria con un bel contropiede finalizzato da Melandri".

Il tecnico rossonero getta acqua sul fuoco degli entusiasmi: "Nel girone di ritorno i valori e le gerarchie sono sconfessati, vedi il Mesola ma ci sono anche altri casi. I punti valgono doppio, ci sono sempre meno partite, niente è scontato". "Dispiace per il risultato – afferma il direttore sportivo del Casumaro, Marco Marani – c’è stata però la prestazione. Il rammarico è essere riusciti a rimontare al doppio svantaggio e poi veder sfuggire nel finale almeno il pareggio, che secondo me era il risultato più giusto. Si tenga poi conto che avevamo giocato mercoledì il recupero, eppure in campo era il Casumaro la squadra che ha tenuto meglio il campo nel secondo tempo. Il gol partita di Melandri è stato sfortunato, favorito dallo scivolone di Testoni, che ha aperto il corridoio per il contropiede. Quando si lascia un metro di vantaggio a un bomber di razza come lui la paghi". La Portuense in due partite con il Casumaro ha totalizzato quattro punti e ha le carte in regola per tentare la risalita verso l’alta classifica. "Se la giocherà fino alla fine per i play off. Alla fine vedrete che arriverà nelle prime tre".

L’altra delusione del turno è la sconfitta della Comacchiese, la seconda consecutiva a domicilio. "La squadra aveva ben approcciato la gara contro la capolista Osteria Grande – è la disamina di mister Matteo Bresciani, l’allenatore – ma ha commesso degli errori che sono costati la partita. La capolista si è dimostrata cinica, con un grande potenziale, si è permessa il lusso anche di sbagliare un rigore. Nel 2024 non siamo partiti bene, siamo usciti dai play off ma non siamo fuori dai giochi: la strada è ancora lunga".

Franco Vanini