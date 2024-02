Comacchiese e Mesola si sono sbloccate. Primo successo del 2024 e incubo finito

Si è assistito alla riscossa delle ferraresi nell’ultimo turno, sia quelle del Delta del Po, che la neo promossa Consandolo e la Portuense, che ha maramaldeggiato ad Anzola, un 4-0 eloquente che ha steso la formazione bolognese ben prima del triplice fischio finale. I rossoneri riscattano quindi l’immeritato pareggio del turno precedente in casa con lo Junior Corticella e riprendono a correre per l’alta classifica. Una volta tanto non ci ha pensato Melandri ha decidere le sorti dell’incontro, mister 20 gol aveva le polveri bagnate, ci hanno pensato i giovani rampanti Pierfederici, Fantoni, Orlandi e Allegrucci. "Siamo stati bravi a mettere la partita sui binari giusti fin dall’inizio, per evitare brutte sorprese come con il Corticella – afferma Paolo Mariani – Per scelta tecnica ho privilegiato quattro fuoriquota e i ragazzi mi hanno ripagato: dopo appena mezz’ora la partita era chiusa. D’altra parte ho a disposizione una buonissima squadra, giovane e disponibile ad apprendere e sacrificarsi in allenamento".

Comincia un trittico di scontri diretti che potrebbe indirizzo il futuro del vostro campionato: due consecutive in casa, dapprima con il Consandolo e il sabato Osteria Grande e mercoledì sera a Solarolo. "Si vedrà se i miglioramenti fatti finora sono duraturi e meritiamo traguardi più prestigiosi". Il Consandolo ha dato indirettamente una mano ai rossoneri, vincendo contro la vice regina del girone, la romagnola Solarolo. "Contro una squadra attrezzata come il Solarolo abbiamo adottato la consolidata tattica di rompere il gioco e andare in contropiede – dice Andrea Dirani, l’allenatore – e ha funzionato. Ricordo che venivamo da un brutto periodo e ci voleva un risultato contro una delle big per dare fiducia". Un buon viatico per il derby con la Portuense. "Non sono ferrarese, non sento particolarmente l’atmosfera del derby, per me è una partita come le altre. La Portuense dispone di un organico "illegale" e poi si è vista la mano del nuovo allenatore da quando è arrivato". Prima vittoria del 2024 per il Mesola, 2-0 a Bologna sul sintetico contro il fanalino di coda Fossolo, e anche della Comacchiese, che ha vinto di misura a spese di Placci Bubano. Una volta tanto nel finale è stata la formazione lagunare ad assestare la zampata risolutiva, tre punti che dovrebbero aver sbloccato lo stallo degli uomini di mister Bresciani. "E’ stata una vittoria sofferta – ammette l’allenatore della Comacchiese – il Bubano si difendeva bene, abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine. La costanza di ha premiato". Sconfitta interna infine per il Casumaro, l’unica delle ferraresi, che si è arreso al Monte San Pietro, diretta concorrente per evitare i play out. Franco Vanini