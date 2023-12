Comanda il Mantova . I virgiliani sognano la B

di Luca Marinoni

Mancano due giornate alla conclusione dell’andata nel girone A di Serie C e i numeri della classifica sembrano avere ristretto ad un trio, Mantova, Padova e Triestina in rigoroso ordine di classifica, il lotto delle pretendenti alla promozione diretta in Serie B. Un traguardo nel quale, partita dopo partita, crede sempre di più la capolista guidata da Davide Possanzini, che precede di quattro punti i patavini e di cinque gli alabardati, mentre le altre compagne di viaggio sono più staccate. Una situazione che i virgiliani sono decisi a proteggere a dovere e, in questo senso, acquista un significato particolare il derby che si giocherà domani al “Martelli“ con il Lumezzane, un avversario insidioso e temibile, che rappresenta un’esame di maturità per un Mantova che, tra l’altro, è guidato da una forte connotazione bresciana, passando dal direttore tecnico Botturi allo stesso mister Possanzini e al preparatore dei portieri Arcari fino a giungere al bomber Galuppini, che è un ex della partita e che ha preso il volo verso il calcio che conta proprio dalla Valgobbia.

Tanti motivi di interesse per una sfida che si preannuncia aperta ad ogni soluzione, visto che i rossoblù si presentano con il poco rassicurante biglietto da visita del pareggio conquistato in casa del Padova, un precedente che induce la compagine biancorossa ad affrontare al massimo della concentrazione questo impegno.

Sul piatto della bilancia, la prima della classe, che giungerà al giro di boa sfidando il Legnago, può collocare il gioco propositivo ed un attacco molto efficace che riesce a mettere in mostra in ogni partita. Uno spirito che Possanzini, da buon ex attaccante, ha cercato di trasmettere ai suoi giocatori sin dall’inizio della preparazione, ma questa filosofia di gioco dovrà fare i conti con l’organizzazione di un Lumezzane che riesce a mostrarsi sempre molto attento e solido proprio nella fase difensiva. Una bella sfida, dunque, per il reparto avanzato virgiliano, che è ancora alla ricerca del miglior Monachello. Il bomber siciliano non è ancora riuscito ad ingranare la marcia giusta e, se anche l’attacco può contare sull’apporto di validi elementi (a cominciare dagli esperti Galuppini e Mensah), proprio il ritorno al top dell’ex Modena potrebbe rappresentare l’elemento giusto in grado di consentire al Mantova ed alle sue ambizioni di spiccare il definitivo salto di qualità.

Nel match davanti al pubblico del “Martelli“ (atteso numeroso e caloroso anche domani) i valgobbini i biancorossi dovranno però prestare la giusta attenzione pure alle repliche della compagine di mister Franzini che ha dimostrato di saper pungere anche la rivale più attrezzata. La manovra dei valgobbini fa affidamento sulla regia del sempreverde Pesce, che rappresenta per la matricola rossoblù quello che, sostanzialmente, capitan Burrai costituisce per il Mantova, un punto di riferimento ed una guida di esperienza e qualità dentro e fuori dal campo. Anche questo, dunque, si preannuncia un duello tutto da seguire nel derby lombardo, che può consentire alla squadra di Possanzini di conquistare la vittoria offrendo ai virgiliani il titolo platonico, ma pur sempre gradito di campioni d’inverno.