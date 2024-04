"Con i tifosi ho chiarito, premio per i playoff". Arezzo, Manzo rilancia dopo lo sfogo social

di Andrea Lorentini

AREZZO

Gugliemo Manzo chiarisce e rilancia. Il patron amaranto torna sullo sfogo affidato ai social nella tarda serata di sabato quando aveva espresso il proprio rammarico per l’assenza della curva sud e le scarse presenze del pubblico allo stadio durante il campionato. Parole che avevano sollevato polemiche e un certo disappunto tra i tifosi. In tanti avevano considerato quel post fuori luogo. "Sono un sanguigno e quindi a caldo, dopo una sconfitta immeritata, può capitare di lasciarsi un pò andare - ammette Manzo raggiunto al telefono nel giorno di Pasquetta - mi dispiace che il mio pensiero non sia stato compreso o, meglio, abbia dato luogo a fraintendimenti".

Presidente, vuole chiarire cosa intendeva dire?

"Prima di tutto voglio precisare che non mi riferivo alla curva e ai gruppi organizzati per i quali nutro rispetto e un sentimento di gratitudine per il sostegno che ci hanno sempre dato nel passato, nel presente e per il futuro. Per noi sono fondamentali e hanno sempre fatto la differenza nel sostenere la squadra. Vi svelo un retroscena: nella settimana che ha preceduto la partita contro la Juventus Next Gen ho avuto un colloquio con alcuni rappresentanti degli ultras nel quale mi hanno spiegato le ragioni della protesta, coerentemente con quanto già avevano fatto in passato. Ho tentato una mediazione, ma poi ho compreso i motivi del loro agire che trovo legittimi sotto numerosi aspetti".

E allora con chi ce l’aveva?

"Mi riferivo alla tribuna. Mi piacerebbe vederla molto più piena di quanto non accaduto durante la stagione e non solo contro Pianese o Perugia".

Archiviata la polemica, c’è da pensare a conquistare un piazzamento playoff.

"Aver raggiunto la salvezza con largo anticipo è già un risultato straordinario. Non dimentichiamolo. Premesso ciò, sono un ambizioso e non mi accontento mai, perciò ho parlato ai giocatori e gli ho detto di provare a raggiungere la posizione migliore di classica perchè un conto è disputare gli spareggi da sesti e un altro da decimi".

Ai playoff con quale obiettivo?

"Senza porci limiti. L’ho detto ai ragazzi e allo staff tecnico. Dobbiamo giocarcela anche se presumibilmente affronteremo delle corazzate. L’importante è dare tutto poi sarà il campo il giudice supremo. Da parte della società faremo il possibile per sostenere il gruppo. A tal proposito siamo disposti a riconoscere premi e incentivi alla squadra in base ai risultati".