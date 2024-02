Conferenza Fifa. I medici del Titano ’studiano’ a Boston

Il dottor Simone Grana e la dottoressa Annamaria Ferri della Federcalcio di San Marino stanno prendendo parte , alla conferenza medica Fifa organizzata a Boston e tuttora in corso di svolgimento. I lavori, partiti martedì, "hanno come scopo – spiegano dalla Federazione sammarinese giuco calcio – quello di uniformare, ed in definitiva migliorare, la medicina sportiva connessa al calcio tramite la condivisione di esperienze, conoscenze e pratiche da parte di professionisti provenienti dal football di tutto il globo" Nelle sessioni della prima giornata di lavoro sono stati toccati temi quali "la cura dei giocatori prima e durante i tornei – riferiscono dalla Repubblica – compresa la scelta dei criteri attraverso i quali i detti tornei debbano esser pianificati secondo considerazioni mediche".