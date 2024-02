Confronto tra ex. Chiosa e Borra contro il passato. Al Comunale c’è anche Zappella

Saranno tre gli ex in casa amaranto nella partita di domani contro l’Entella. A guidare la carica di chi ha vestito la casacca dei liguri c’è Andrea Settembrini che, a Chiavari, ha disputato due campionati di serie B collezionando 44 presenze. Se il centrocampista non è certo di essere in campo dal primo minuto, incrocerà di sicuro gli ex compagni Chiosa (per lui quattro stagioni in biancoceleste). Infine c’è Daniele Borra che dopo il mancato trasferimento nel mercato chiuderà la stagione ad Arezzo. Sull’altra sponda ci sarà il terzino Davide Zappella. Per lui 16 presenze con il cavallino nella stagione 2028/19.