Consandolo raggiunto. Avanti di due reti, cala molto nel finale

CONSANDOLO: Lesi, Gaiani, Ambrosecchia (67’ Fabbri), Brandolini, Merighi (65’ Baglietti), Trentini, Rimondi, Giberti (44’ Gentili), Colino (85’ Dell’Isola), Badjie, Mazzoni. All. Dirani.

TREBBO: Albertazzzi, Corroppoli Davide, Zanzani (55’ Fabbri), Mineo (88’ Cinalli), Arteritano (85’ Castagnoli), Corroppoli Simone, Cavarretta (55’ Puopolo), Innocenti, Cini, Mauro, Vespignani. All. Valtorta.

Arbitro: Franceschini da Ferrara.

Note: ammoniti Giberti, Gentili, Baglietti.

Marcatori: 40’ Badjie, 52’ Colino, 63’ Puopolo, 95’ Castagnoli.

Neanche il doppio vantaggio consente al Consandolo di portare a casa tre punti contro una potenziale concorrente per evitare i play out. Così come contro l’Atletico Castenaso nel turno casalingo precedente, anche ieri Colino e compagni sono stati raggiunti nell’ultimo minuto di recupero. Da sottolineare il ritorno tra i pali di Lesi dopo il lungo infortunio, così come il rientro di Gentili, match winner nella partita di andata. Emergenza finita anche in attacco, con il recupero di Colino e Badjie, peraltro entrambi a segno. La partita è in equilibrio fino al 40’, quando Colino si fa largo sulla fascia, mette in mezzo per l’accorrente Badjie un pallone invitante, che l’attaccante rossoblù finalizza in rete. Al 52’ Colino si mette in proprio, conquista palla nella trequarti avversaria e scocca un tiro violento che Albertazzi non riesce a trattenere. Il Consandolo è in controllo, ma al 63’ Puopolo riapre la partita: buca la difesa rossoblù, il suo tiro piega le mani a Lesi. All’85 contropiede furibondo di Gaiani, cominciato dalla sua metà campo, si fa quaranta metri palla al piede, davanti al portiere tenta un elegante pallonetto, ma il portiere non abbocca e sventa. Nell’ultimo minuto di recupero il nuovo entrato Castagnoli trova il pareggio con una sassata che si insacca sotto la traversa.

Franco Vanini