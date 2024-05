Contro Castelfidardo. "Chiesanuova ha fatto qualcosa di grande»

Villa San Filippo domenica alle 16.30 sarà la sede di Chiesanuova-Castelfidardo. Anche per i playoff i biancorossi saranno chiamati a giocare lontano da casa, anche se quella sangiustese è la seconda casa, ben 8 su 15 le partite interne giocate lì e 5 vittorie, compreso l’1-0 di ottobre contro il Castelfidardo. Il Chiesanuova ritrova i playoff che nel 2022 le diedero la storica Eccellenza, ma mai il club li ha disputati nel massimo torneo regionale. Una novità per molti ma non per il difensore centrale Matteo Monteneri. "Abbiamo chiuso un campionato – esordisce il forte mancino classe 1985 – che per me è stato tra i migliori in carriera. Abbiamo fatto qualcosa di grande e con una continua crescita a livello di gioco, anche perché supportati da un centrocampo di grandissima qualità". E pensare che per lei doveva essere un’annata praticamente di riposo. "Sì perché nelle intenzioni iniziali avrei dovuto aiutare mister Mobili in panchina. Stavolta però mi sa che a fine stagione smetterò veramente perché mi sento stanco". Mobili, appare evidente la sua mano in questa squadra e nei risultati. Cosa ha trasmesso in particolare? "Punta tutto sul gruppo e per la capacità di tenerci sempre sulla corda è in assoluto il numero uno". Domenica i playoff che lei ha disputato due volte con il Tolentino. Come si vince nella post season? "Sono gare tra squadre che si equivalgono e quindi i dettagli fanno la differenza. Si gioca per 120’ e quello che serve sono intelligenza e calma". Quindi si aspetta un Castelfidardo sornione o all’attacco dato che ha solo la vittoria per evitare l’eliminazione? "Non lo so, è una delle formazioni più forti, mi piace perché sono ben organizzati e corrono come pazzi. Sono più giovani di noi e questo potrebbe essere un vantaggio per loro considerato che dovrebbe fare caldo".

Andrea Scoppa