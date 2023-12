Contro la capolista. San Felice si arrende solo all’ultimo minuto

VIANESE

VIANESE: Della Corte, Mammi, Mhadhbi, Coli, Cani, Caselli, Cinquegrano (1’st Piscopo), Leoncelli (33’st Marmiroli), Rivi (33’st Lusoli), Dall’Asta (1’st Adusa), Rizzuto. A disp. Bragazzi, Caroli, Zinani, Gaito, Manai. All.: Iemmi.

SAN FELICE: Pivanti, Tudini Bellei, Passerini (18’st Sentieri), Iazzetta, Ruopolo, Roccato, Sarti, Marchesini M., Ndrejaj (18’st Tosse), Stabellini, Haddaji (33’pt Carpeggiani). A disp. Malagoli, Adsaoui, Gentile, Bernabiti, Ermeni, Marchesini. All.: Barbi.

Arbitro: Rafaiani di Bologna

Reti: 43’ Carpeggiani, 1’st Rizzuto, 12’st Adusa, 16’st Carpeggiani, 45’st Mhadhbi, 50’st Adusa

Note: ammoniti: Mhadhbi, Coli, Cani, Adusa, Iazzetta, Marchesini M. e Tosse

Il San Felice fa soffrire la capolista e si arrende al 90’. Al 43’ Carpeggiani solo in area fa 1-0. A inizio ripresa pari di Rizzuto da sottomisura su assist di Rivi. Al 12’ Adusa appena entrato infila Pivanti ma ancora Carpeggiani segna il 2-2 che regge fino al 90’, quando il cross tagliato di Rizzuto diventa buono per Mhadhbi che, di testa, fa 3-2. Nel recupero Rizzuto innesca Adusa per un 4-2 troppo pesante.