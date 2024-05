Contro l’Urbino. "Il Montefano insegue un altro primato»

E dopo Maceratese e Civitanovese il Montefano è costretto a giocare altrove una partita interna, domenica alle 16.30 sfiderà l’Urbino a Recanati nel primo turno dei playoff. "Dispiace – commenta Nico Mariani, allenatore dei viola – non potere stare a casa nostra, ma non ne vorrei parlare più di tanto. Diciamo che spesso le finali si giocano su campo neutro, con questo spirito scenderemo in campo". L’Urbino è una squadra di valore. "Ecco perché dovremo fare una grossa prova e non deve trarre in inganno la larga vittoria in campionato (3-0 per i viola) perché il calcio è fatto di episodi e chi sbaglia meno porta a casa il risultato, i ragazzi quel giorno sono stati splendidi. Ma siamo ai playoff e domenica inizierà un nuovo torneo". Sul piano psicologico è una gara delicata essendo da dentro o fuori. "Sono partite che vanno vissute nel modo migliore. Quest’anno siamo più pronti rispetto alla stagione passata quando abbiamo iniziato a vivere questa esperienza che dobbiamo far valere". Sono giorni in cui si gettano le basi per la sfida con l’Urbino. "Sto chiedendo una maggiore attenzione sul piano difensivo, a Urbania abbiamo concesso un po’ troppo peccando di concentrazione in alcune fasi. Ci attende un attacco importante e dovremo essere abili a disinnescarlo e fare una gara solida, attenta e con il piglio giusto". A Urbania i viola sono stati battuti nell’ultima giornata. "Gli episodi non ci hanno aiutato, ma abbiamo fatto una buona prova pur essendo maturata una sconfitta. È comunque andata bene perché abbiamo chiuso al secondo posto, un grandissimo risultato e questo deve dare le giuste motivazioni per ripartire e fare una grande prestazione domenica. Il Montefano ha battuto il record di punti, il primato di miglior piazzamento in Eccellenza e adesso cercheremo di tagliare per la prima volta il traguardo della finale playoff".