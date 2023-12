Convocato. Il 17enne Graziani tra i giovani al top

C’è anche Giacomo Graziani (nella foto), 17enne terzino in forza al Forlì, tra i convocati di Giuliano Giannichedda, commissario tecnico della rappresentativa di serie D, per il primo raduno stagionale che si terrà al Centro di preparazione olimpica di Formia da lunedì a mercoledì prossimi. Nella lista diramata dall’ex centrocampista di Lazio, Udinese e Nazionale, figurano ventitrè giocatori classe 2005 e 2006. Il raduno si chiuderà con un test contro la formazione Primavera del Frosinone (mercoledì alle 11, con diretta streaming sul canale YouTube della Lnd). Nella corrente stagione biancorossa Graziani ha totalizzato finora 4 presenze (262’), segnalandosi come uno dei giovani più interessanti.