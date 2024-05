COPPA BRUNO PASSALACQUA. Il Grosseto cala il poker (4-2) contro il Sant’Andrea e si qualifica ai quarti del torneo

Il successo per 4-2 contro il Sant’Andrea permette al Grosseto di accedere ai quarti della Coppa Bruno Passalacqua a punteggio pieno. Una vittoria sofferta, fondata su una ripresa totalmente diversa dal primo tempo, in cui i bianchi di Romagnoli hanno dominato il più quotato avversario sul piano fisico e tecnico andando al riposo con due gol di vantaggio. Il Sant’Andrea parte forte. Al 15’ Marcatili confeziona un cross al bacio su calcio piazzato, in area sbuca la testa di Felici la cui deviazione batte Pallini (1-0). Mancinelli al 36’ è freddo davanti a Pallini e realizza il raddoppio in contropiede (2-0). La seconda frazione per i biancorossi inizia con tre sostituzioni. Il Sant’Andrea, invece, cala di intensità. Fregoli al 3’ accorcia, Vettori al 9’ e al 36’ prima pareggia poi capovolge il risultato, Cozzolino al 39’ chiude i definitivamente i conti. GROSSETO: Pallini, Mori (25’ st Nardi), Cioni, Bojinov, Daveri (1’ st Passalacqua), Presicci, Violante, Fregoli, Marzoli (1’ st Vettori), Tenci (10’ st Cozzolino), Iaiunese (1’ st Di Dato). All. Corti. SANT’ANDREA: Laudicino, Biagiotti, Palazzesi, Marcatili (27’ st Ciacci), Terracciano, Felici, Ferri (6’ st Cappelli), Gatti, Tosi, Mancinelli, Chinellato (44’ st De Lucia). All. Romagnoli. Reti: 15’ Felici, 36’ Mancinelli; 3’ st Fregoli, 9’ st, 36’st Vettori, 39’ st Cozzolino. Note: espulso Bojinov. Nell’edizione di ieri, per un errore involontario, sono state date vittoria e passaggio del turno alla Virtus, mentre a vincere 3-0 e a qualificarsi è stato il Venturina. Ce ne scusiamo con i protagonisti, con gli organizzatori e con i lettori.