Coppa "bruno passalacqua». La Virtus Amiata batte a sorpresa per quattro a uno un Alberese sciupone

La Virtus Amiata sorprende e batte Alberese sciupone e distratto (4-1 il risultato finale) nel primo round del girone B del Passalacqua. I ragazzi in giallo e nero in dodici minuti si portano sullo 0-2 grazie alle realizzazioni di Guidotti. Al 9’, sugli sviluppi di un corner, la punta è svelta e precisa a mettere dentro con la difesa dell’Alberese piuttosto ferma, al 12’, su cross dalla destra di Marchini, il numero 9 infila il raddoppio. Al 44’ Pecci atterra Nasini in area, è rigore. Batte Mazzocco, che trasforma dimezzando il divario, 1-2. Nel recupero Corridori è bravissimo, e molto coordinato, a uscire sui piedi dell’attaccante lanciato a rete cancellando una grossa palla gol. La ripresa si apre ancora nel segno dell’estremo difensore della Virtus. La svolta dell’incontro al 27’ quando Marchini è il terminale vincente di una azione in velocità della Virtus, 1-3. I ragazzi di Corbari restano in 10 (32’) per l’espulsione di Magnani per fallo da ultimo uomo su Neri. La chiusura spetta a Duchi la cui azione, tecnicamente e stilisticamente, è bella da vedere e produttiva sul finale di 1-4. ALBERESE: Conti, Mazzocco, Caporali, Nasini, Manganelli, Attilio (38’ Neri), Alfano, Rosini, Scovaventi (12’ st Giacopelli), Giulianini, Niccolini (22’ st Lorenzoni). A disposizione: Caruso, Gavani, Luis Sarita Carlos, Massai, De Pascale, Russo. All. Piccioni. VIRTUS AMIATA: Corridori, Sacchi, Bindi, Falasca, Magnani, Mazzolai, Ajdini, Verdi, Guidotti (37’ st Spisani), Pecci (5’ st Duchi), Marchini. A disposizione: Moroni. All. Corbari. Reti: 9’ Guidotti, 12’ Guidotti, 44’ Mazzocco, 27’ st Marchini, 41’ st Duchi. Note: espulso Magnani al 32’ st per fallo da ultimo uomo.