Coppa Bruno Passalacqua. Sant’Andrea e Marina, parità

Finisce in parità (1-1) l’esordio nella Coppa Passalacqua per Sant’Andrea e Marina (girone C). Bella gara che ha visto due formazioni affrontarsi a viso aperto senza grandi manovre tattiche e con molta determinazione. Il campo non era in buone condizioni, viste le piogge degli ultimi giorni, ed infatti la partita ne ha risentito. In avvio le due formazioni si sono studiate, poi è stato il Sant’Andrea a muoversi per primo, con una prima conclusione, ma il Marina ha risposto presente, con il portiere Niccoli protagonista in un paio di interventi decisivi, soprattutto su un colpo di testa di Biagiotti. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 e la ripresa è iniziata con molte sostituzioni. Il Marina prova a impensierire la difesa del Sant’Andrea, e al 30’ passa con la rete di Fommei, entrato da poco.

Il neo entrato con un grande sinistro trafigge il portiere Laudicino. Il Marina prova ad andare a caccia del raddoppio, ma un errore difensivo dei marinesi regala a Tosi la possibilità di pareggiare i conti in una mischia in area di rigore: 1-1. Negli ultimi minuti la partita si spegne e non succede più niente di interessante, con le due formazioni che si dividono la posta in palio. La Coppa Bruno Passalacqua torna lunedì col debutto del girone D che vedrà opposte Nuova Grosseto ed Atletico Piombino.