Coppa Bruno Passalacqua. Scarlino va ai quarti. Fonteblanda saluta

Lo Scarlino supera 3-1 il Fonterblanda (e lo elimina dalla Coppa Passalacqua) qualificandosi ai quarti di finale della Coppa Passalacqua.

Il Fonteblanda di Cocciolo ha retto per un tempo, poi ha ceduto sotto la spinta di Camarà (doppietta) e soci decisi a far valere una superiorità tangibile. Il vantaggio dello Scarlino si concretizza al minuto 6: incomprensione tra Pennacchi e un difensore, Camarà insacca a porta sguarnita.

La sfida si incanala in un imbuto con pochi spazi con il Fonteblanda capace di controllare il terreno di gioco. Felici al 27’ sciupa una occasione propizia per il raddoppio e il Fonteblanda pareggia due minuti dopo con Comanac bravo a controllare l’ottimo lancio verticale e mettere alle spalle di De Masi. Si apre una parentesi di calcio piacevole dove le squadre cercano il vantaggio. Lo trova Camarà (41’) avventandosi come un ghepardo sul lungo lancio centrale, lo scatto e la velocità non perdonano: 2-1 e riposo.

La seconda frazione è meno appassionante, in pratica il Fonteblanda si spegne e lo Scarlino prende possesso del campo. Al 1’ arriva un penalty per il ragazzi di Telesio, batte Felici, respinge Pennacchi. L’assistente vede il piede del portiere oltre la linea e l’operazione si ripete. Dal dischetto ancora Felici, che mette alto. La rivalsa del numero 11 giunge al 20’ quando segna la rete della tranquillità per lo Scarlino: 3-1. In pratica finisce qui. La classifica finale del girone A: Invictasauro 9, Scarlino 6 (qualificate), Fonteblanda e Argentario 1 (eliminate).

FONTEBLANDA: Pennacchi, Falciani, D. Venturelli, Papini, Colella, G. Venturelli (20’ st Bardi), Parnisari (8’ Comanac), Russo, Piraino, De Masi (1’ st Cherubini), Angelini. A disposizione: Nesti, Tinti, Tirchi, De Vita. All. Cocciolo.

SCARLINO: De Masi, Cassi, Cristofori, Alabay, Milano, Gambineri, El Kassmi (37’ st Brogi), Sacchelli, Camarà, Barbosa, Felici. A disposizione: Bocci, Bambi, Diop. All. Telesio.

Reti: 6’, 41’ Camarà, 29’ Comanac, 20’ st Felici.